Итоги дня: Золотов о Навальном, метро в Казани и прощание с погибшими в Керчи

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 19 октября.

В Керчи сегодня простились с 17 погибшими несколько дней назад в результате нападения на политехнический колледж. Всего в результате происшествия погиб 21 человек. Остальные будут похоронены у себя на родине — за пределами полуострова.

Ну а глава Росгвардии Виктор Золотов не прекратил разборки с блогером Алексеем Навальным даже на фоне событий в Крыму. Он заявил, что не намерен участвовать в дебатах, которые предложил Навальный, так как приглашал его на спортивный поединок после обвинений в коррупции.

Также сегодня Минфин РФ спрогнозировал рост профицита бюджета страны к концу 2018 году в 4,4 раза. Показатель был увеличен с 481,74 миллиарда до 2,139 триллиона рублей. Доходы возрастут до 18,9 трлн рублей, а расходы — до 16,8 трлн рублей.

Что касается бюджета Татарстана, то здесь также будут большие траты. Власти региона планируют за три года выделить на строительство метро в Казани 3 млрд рублей. В бюджете на 2019—2021 годы заложены ассигнования по 1 млрд рублей в год.

Также в республике сегодня начал развиваться очередной скандал с выделением земель в Набережных Челнах. В УК «ТрансТехСервис» пришли с обысками по делу о мошенничестве. В незаконном выделении большого участка площадью 7062 кв. м подозревали экс-главу исполкома города, однако позже прокуратура Татарстана отменила уголовное дело в его отношении. Отмечается, что предварительно ущерб оценен в 50 млн рублей.