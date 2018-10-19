Золотов отказался участвовать в дебатах с Навальным: «Я его на другое приглашал»

Глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что не намерен участвовать в дебатах с блогером Алексеем Навальным, так как приглашал его на спортивный поединок после обвинений в коррупции.

«Дебаты? Я его на другое приглашал. Поэтому мы с ним не сходимся», — сказал он.

«Но на вопрос его я отвечу, — продолжил Золотов. — Потом решим (в каком формате)».



Золотов пояснил, что изначально предполагалось «спортивное соревнование, не более того».

«Слушайте, меня обвиняют в том, что я его якобы пригласил для того, чтобы его избить после того, как он объявил меня коррупционером и все такое. Но дело в том, что сейчас суд идет, и вот после решения суда, когда суд пройдет, мы посмотрим — прав он был или нет. А вот после этого как раз к этому вопросу (об ответе) и вернемся», — цитирует Золотова ТАСС.



Напомним, что Золотов во время ареста Навального записал видеообращение, в котором вызвал его на дуэль. Поводом стало расследование Фонда борьбы с коррупцией о закупке продуктов втридорога у связанного с властью поставщика. Накануне Навальный принял вызов Золотова, но предложил провести дуэль в форме дебатов на федеральном канале.