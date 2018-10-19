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Золотов отказался участвовать в дебатах с Навальным: «Я его на другое приглашал»

11:51, 19.10.2018 2
Золотов отказался участвовать в дебатах с Навальным: «Я его на другое приглашал»
Фото: скриншот видео youtube.com

Глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что не намерен участвовать в дебатах с блогером Алексеем Навальным, так как приглашал его на спортивный поединок после обвинений в коррупции.

«Дебаты? Я его на другое приглашал. Поэтому мы с ним не сходимся», — сказал он.

«Но на вопрос его я отвечу, — продолжил Золотов. — Потом решим (в каком формате)».

Золотов пояснил, что изначально предполагалось «спортивное соревнование, не более того».

«Слушайте, меня обвиняют в том, что я его якобы пригласил для того, чтобы его избить после того, как он объявил меня коррупционером и все такое. Но дело в том, что сейчас суд идет, и вот после решения суда, когда суд пройдет, мы посмотрим — прав он был или нет. А вот после этого как раз к этому вопросу (об ответе) и вернемся», — цитирует Золотова ТАСС.

Напомним, что Золотов во время ареста Навального записал видеообращение, в котором вызвал его на дуэль. Поводом стало расследование Фонда борьбы с коррупцией о закупке продуктов втридорога у связанного с властью поставщика. Накануне Навальный принял вызов Золотова, но предложил провести дуэль в форме дебатов на федеральном канале.

ОбществоВласть
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 12:08
    суд то всегда на стороне чиновников , они же взаймосвязоны.
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    Анонимно 12:24
    Согласен с Вами. Бывает власть закона, а бывает и закон власти.
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