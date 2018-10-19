В Керчи простились с погибшими в результате нападения на политехнический колледж

В Керчи простились с 17 погибшими в результате нападения на политехнический колледж. Еще несколько человек будут похоронены у себя на родине — за пределами полуострова.

В регионе с 18 октября объявили трехдневный траур. Проститься с погибшими детьми и взрослыми пришло много людей. Церемония началась в 10.00.

Напомним, 17 октября студент четвертого курса колледжа Владислав Росляков устроил несколько взрывов, расстрелял людей и позже покончил жизнь самоубийством. В результате трагедии погиб 21 человек. Еще около 40 пострадали.