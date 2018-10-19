Минфин РФ повысил прогноз профицита бюджета в 2018 году в 4,4 раза
Министерство финансов России повысило прогноз профицита федерального бюджета в 2018 году с 481,74 млрд рублей до 2,138 трлн рублей.
Доходы, по данным министерства, возрастут с 17 трлн 72 млрд рублей до 18 трлн 941 млрд рублей Расходы увеличатся с 16 трлн 591 млрд рублей до 16 трлн 803 млрд рублей, следует из поправок в федеральный бюджет на 2018 год и плановый период 2019–2020 годов.
Прогноз объема ВВП на 2018 год увеличен с 98 трлн 234 млрд руб. до 101 трлн 164 млрд руб. В результате профицит составит 2,1% ВВП. Прогноз по инфляции повышен с 2,8% до 3,4%.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2017 год. Доходы составили 15 трлн рублей, расходы достигли 16,4 трлн рублей.АналитикаЭкономикаФинансы
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым