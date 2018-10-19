Минфин РФ повысил прогноз профицита бюджета в 2018 году в 4,4 раза

Министерство финансов России повысило прогноз профицита федерального бюджета в 2018 году с 481,74 млрд рублей до 2,138 трлн рублей.

Доходы, по данным министерства, возрастут с 17 трлн 72 млрд рублей до 18 трлн 941 млрд рублей Расходы увеличатся с 16 трлн 591 млрд рублей до 16 трлн 803 млрд рублей, следует из поправок в федеральный бюджет на 2018 год и плановый период 2019–2020 годов.

Прогноз объема ВВП на 2018 год увеличен с 98 трлн 234 млрд руб. до 101 трлн 164 млрд руб. В результате профицит составит 2,1% ВВП. Прогноз по инфляции повышен с 2,8% до 3,4%.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2017 год. Доходы составили 15 трлн рублей, расходы достигли 16,4 трлн рублей.