Башкирского блогера оштрафовали за пост в Facebook про сотрудника ДПС

Башкирский суд удовлетворил иск МВД Чувашии и сотрудника республиканской ДПС Валерия Перепелкина к башкирскому блогеру Ильгизу Юсупову.

Согласно материалам дела, в начале июля блогер сообщил в Facebook, что полицейские из Чувашии слишком рьяно досматривали болельщиков ЧМ-2018, направляющихся на матчи в Самару и Казань.

Истцы посчитали недостоверными несколько высказываний блогера и потребовали опровергнуть сообщение в соцсети. В частности, чувашской полиции не понравились слова Юсупова о том, что правоохранители устроили 30 июня «конкретный шмон» на трассе М-7. Также претензии у полиции появились к словам о том, что бразильским болельщикам намекали на необходимость заплатить, и к слову «дурак» в отношении сотрудника ДПС.

В итоге по решению суда Ильгиз Юсупов обязан удалить публикацию и выплатить четыре тысячи рублей в качестве моральной компенсации. Блогер намерен обжаловать данный приговор, сообщает «Коммерсант».

Напомним, ранее пермского блогера Романа Юшкова приговорили к двум годам условно за разжигание межнациональной розни.