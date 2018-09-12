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Пермского блогера приговорили к двум годам условно за разжигание межнациональной розни

13:00, 12.09.2018
Пермского блогера приговорили к двум годам условно за разжигание межнациональной розни
Фото: pixabay.com

Пермский краевой суд вынес приговор общественному активисту, блогеру и журналисту Роману Юшкову по факту унижения человеческого достоинства по признакам национальности с использованием интернета.

Поводом для возбуждения уголовного дела стала опубликованная им статья «Хватит кормить чужаков», где публицист разжигает межнациональную рознь, пишет «Коммерсант».

Суд назначил журналисту наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

Напомним, ранее коллегия присяжных оправдала Юшкова по делу о реабилитации нацизма и унижении человеческого достоинства в отношении евреев.

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