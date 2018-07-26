МВД Чувашии через суд потребовало от блогера из Башкирии отказаться от своих слов

МВД Чувашии подало в суд на блогера из Башкирии Ильгиза Юсупова. Заявление касается деловой репутации МВД по республике и сотрудника ДПС Валерия Переделкина.

В начале июля блогер сообщил в Facebook что полицейские из Чувашии слишком рьяно досматривают болельщиков ЧМ-2018, направляющихся на матчи в Самару и Казань.

Согласно заявлению, чувашской полиции не понравились слова блогера о том, что сотрудники МВД республики устроили 30 июня «конкретный шмон» на трассе М-7. Также претензии у полиции появились к словам о том, что бразильским болельщикам намекали на необходимость заплатить, пишет «Коммерсант».

Сам Юсупов рассказал, что ему сообщили об остановленных на границе Чувашии и Татарстана автобусах.

«Нашу машину тоже остановили на въезде и на выезде из Чувашии. При этом в первом случае сотрудник ДПС Перепелкин пытался осмотреть салон машины без составления протокола, что меня возмутило», — заявил блогер.

В республиканском МВД подчеркнули, что пост подрывает репутацию, доверие и умаляет авторитет представителей власти. Также полицейским не понравилось слово «дурак» в отношении ДПСника.