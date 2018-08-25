Средний «заем до зарплаты» снизился в Татарстане до 9,3 тысячи рублей

Средний размер микрозайма («займа до зарплаты») по итогам I полугодия 2018 года в Татарстане снизился на 28,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, с 13 тысяч до 9,3 тысячи рублей.

При этом, по данным НБКИ, по России этот показатель снизился на 22,8% — до 9,5 тысячи рублей.

Как полагает генеральный директор НБКИ Александр Викулин, основными причинами снижения среднего размера микрозайма являются конкуренция со стороны банков (прежде всего в части увеличения выдачи кредитных карт), а также сокращение реальных доходов тех сегментов заемщиков, на которые нацелен бизнес микрофинансовых институтов.

