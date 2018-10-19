В Татарстане потеплеет до +16

Сегодня, 19 октября, в Татарстане ожидается переменная облачность. Осадков в республике не предвидится.

Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный умеренный, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Минимальная температура воздуха ночью по республике от +0°С до +5°C, в западных районах до +4°C. Максимальная температура днем по Татарстану составит от +11°С до +16°С.

В Казани днем ожидается от +12°С до +15°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +11°С до +14°С.