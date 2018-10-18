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Происшествия

В Краснодарском крае разбился учебный самолет Л-39

19:33, 18.10.2018

В Краснодарском крае потерпел крушение учебный самолет Л-39. Самолет упал в воду.

Судьба летчиков неизвестна, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ. По предварительным данным, причиной крушения самолета стала техническая неисправность.

«Поиском летчиков в районе крушения занимается поисково-спасательная группа. По предварительной информации, причиной крушения могла стать техническая неисправность. Самолет выполнял полет без боекомплекта», — заявили в Минобороны.

Напомним, 5 октября в Нижегородской области вблизи города Кулебаки разбился истребитель-перехватчик МиГ-31. Пилоты успели катапультироваться.

Происшествия
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