В Нижегородской области упал истребитель МиГ-31

В Нижегородской области вблизи города Кулебаки потерпел крушение истребитель-перехватчик МиГ-31.

«Несколько минут назад потерпел крушение перехватчик МиГ-31 в Нижегородской области. ЧП произошло около города Кулебаки», — передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Напомним, 17 сентября ракета сирийских ПВО сбила российский самолет Ил-20. В Минобороны России сегодня заявили, что это произошло по вине Израиля. Президент России Владимир Путин считает, что «это похоже на цепь трагических случайных обстоятельств».