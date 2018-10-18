Сбербанк планирует выкупить крупный пакет акций и право вето в «Яндексе»

Сбербанк ведет переговоры о покупке крупного пакета акций «Яндекса» — до 30% капитала. Речь также идет о праве вето по ключевым вопросам.

Решения о сделке нет, но обсуждаются разные варианты — от допэмиссии и выкупа акций с рынка до продажи части акций основными акционерами, пишет The Bell со ссылкой на два источника, знакомых с менеджментом банка и сутью предложения.

Отмечается, что таким образом госбанк предлагает оградить компанию от возможных проблем с конкурентами и с государством.

Капитализация «Яндекса» на NASDAQ сейчас составляет $11,5 млрд. Таким образом, рыночная стоимость 30% акций компании — $3,8 млрд.

Ранее сообщалось, что совет директоров Yandex N.V. одобрил выкуп акций компаний класса А на сумму до $100 млн. Программа выкупа рассчитана на срок до 12 месяцев.

Напомним, Сбербанк и «Яндекс» закрыли сделку по созданию СП на платформе «Яндекс.Маркета». Маркетплейс «Яндекса» и Сбербанка получил название «Беру». Официальный запуск запланирован на осень 2018 года.