«Яндекс» выкупит свои акции с рынка на сумму до $100 млн

Совет директоров Yandex N.V. одобрил выкуп акций компаний класса А на сумму до $100 млн.

Программа выкупа рассчитана на срок до 12 месяцев. Время и конкретные объемы сделок будут зависеть от ряда факторов, включая ситуацию на рынке, пишет ТАСС.

Всего на конец 2017 года в обращении находилось почти 327,19 млн акций Yandex N. V., включая 287,94 млн акций класса A и 39,25 млн акций класса B.

Ранее «Реальное время» писало, что «Яндекс» планирует провести испытания своих беспилотных автомобилей в Иннополисе уже в июне этого года.