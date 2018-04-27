Сбербанк и «Яндекс» закрыли сделку по созданию СП на базе «Яндекс.Маркета»

Сбербанк и «Яндекс» закрыли сделку по созданию совместного предприятия на базе «Яндекс.Маркета». Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.

На момент закрытия сделки предприятие оценено в 60 млрд рублей. Обе компании будут владеть в СП равными долями. Новое предприятие возглавит генеральный директор «Яндекс.Маркета» Максим Гришаков.

Отмечается, что основной задачей новой компании станет создание маркетплейса — розничной онлайн-площадки, где можно будет покупать товары у разных продавцов.

Напомним, 4 апреля Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала создание совместного предприятия Сбербанка и «Яндекса».