Вице-премьер Башкирии ушел на больничный после заседания у Хабирова

Вице-премьер Башкортостана Андрей Трухан ушел на больничный после заседания у врио РБ Радия Хабирова.

Вероятно, что после больничного, Трухан, который курирует вопросы строительства, уйдет в отставку, сообщает «Федерал Пресс» со ссылкой на источник в правительстве.

Напомним, Трухан стал заместителем премьер-министра Башкортостана в июле этого года.

Ранее сообщалось, что 15 октября в отставку подал министр здравоохранения Башкирии Анвар Бакиров. Хабиров назначил и. о. главы Минздрава Рафаэля Яппарова.