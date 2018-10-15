Вице-премьер Башкирии ушел на больничный после заседания у Хабирова
Вице-премьер Башкортостана Андрей Трухан ушел на больничный после заседания у врио РБ Радия Хабирова.
Вероятно, что после больничного, Трухан, который курирует вопросы строительства, уйдет в отставку, сообщает «Федерал Пресс» со ссылкой на источник в правительстве.
Напомним, Трухан стал заместителем премьер-министра Башкортостана в июле этого года.
Ранее сообщалось, что 15 октября в отставку подал министр здравоохранения Башкирии Анвар Бакиров. Хабиров назначил и. о. главы Минздрава Рафаэля Яппарова.ОбществоВласть Татарстан
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