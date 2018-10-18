Зоран Лукич: «Не могу сказать, что доволен игрой, но она получилась нормальной»

Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» в рамках баскетбольной Лиги чемпионов на выезде обыграл польский «Анвил» со счетом 93:82.

Главный тренер БК «Нижний Новгород» Зоран Лукич прокомментировал победный результат:

— С самого начала матча мы знали, какого результата хотим добиться в гостях у «Анвила». К сожалению, имея преимущество в 18 очков во второй четверти, мы ошиблись в трех-четырех передачах и подарили сопернику возможность вернуться в игру. В большом перерыве мы разобрали ошибки и исправились. Для меня, как тренера, важно, что во второй половине мы правильно действовали против зонной защиты и не попали в ту же ловушку, что и латвийский «Вентспилс» на прошлой неделе. Нам удалось справиться с главными задачами — мы с уверенностью принимали решения и выдержали напор трибун. Не могу сказать, что я доволен игрой, в целом она получилась нормальной, — сказал наставник.

