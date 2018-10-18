Предприниматели Финляндии обсудили с руководством ГК ТАИФ проекты для совместного сотрудничества

Фото: Роман Хасаев

Сегодня делегация из 40 предпринимателей Финляндии во главе с Чрезвычайным и Полномочным послом Финляндии в России Микко Хаутала посетила головной офис ОАО «ТАИФ». Финские предприниматели презентовали проекты в области строительства, образования, логистики, производства промышленного оборудования и технологий, ЖКХ и других. В свою очередь генеральный директор ОАО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов предложил бизнесменам принять участие в нескольких проектах, реализуемых Группой компаний ТАИФ в Татарстане, и выразил готовность посетить Финляндию в ближайшее время для более плотного сотрудничества.

По итогам встречи Микко Хаутала отметил, что пока потенциал сотрудничества Финляндии и Татарстана полностью не раскрыт, хотя регион и знаком финским предпринимателям. «Наши компании в основном работают в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве, мы пока не полностью открыли остальную Россию для своих предприятий. Однако я доволен тем, что предприниматели из нашей делегации проявляют большой интерес к республике Татарстан», — заявил г-н посол.

Напомним, что вчера делегация бизнесменов из Финляндии принимала участие в деловом форуме Finnish Business goes Kazan 2018, который по мнению обеих сторон, поможет укрепить и развить финско-татарские отношения.