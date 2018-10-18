Прокуратура намерена обжаловать мягкий домашний арест главного инженера ЭПУ «Казаньгоргаз»

Прокуратура Татарстана намерена обжаловать избранную сегодня судом меру пресечения в виде домашнего ареста для главного инженера ЭПУ «Казаньгоргаз» Фагима Ильясова. Его признали виновным в земельных аферах с предварительным ущербом на 2 млн рублей.

Прокуратура Татарстана считает избранную судом в отношении главного инженера ЭПУ «Казаньгоргаз»

меру пресечения в виде домашнего ареста излишне мягкой и намерена обжаловать данное судебное решение в апелляционном порядке.

— Прокуратура РТ (@smiprokrt) 18 октября 2018 г.

Ранее «Реальное время» подробно разбиралось в этом деле с мошенничеством. Позже в деле появились два эпизода хищения по участкам в 12 соток.