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Прокуратура намерена обжаловать мягкий домашний арест главного инженера ЭПУ «Казаньгоргаз»

13:41, 18.10.2018
Прокуратура намерена обжаловать мягкий домашний арест главного инженера ЭПУ «Казаньгоргаз»
Фото: pixabay.com

Прокуратура Татарстана намерена обжаловать избранную сегодня судом меру пресечения в виде домашнего ареста для главного инженера ЭПУ «Казаньгоргаз» Фагима Ильясова. Его признали виновным в земельных аферах с предварительным ущербом на 2 млн рублей.

Ранее «Реальное время» подробно разбиралось в этом деле с мошенничеством. Позже в деле появились два эпизода хищения по участкам в 12 соток.

Происшествия Татарстан
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