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Тренер «Уфы» Виллиам попробовал себя в роли ведущего спортивных новостей

13:16, 18.10.2018
Тренер «Уфы» Виллиам попробовал себя в роли ведущего спортивных новостей
Фото: https://vk.com/ufafc

Футбольный клуб «Уфа» и телеканал БСТ запустили совместную акцию, в которой футболисты и тренеры башкирской команды на несколько минут поменяют профессию и станут телеведущими новостей спорта, сообщает пресс-служба уфимского клуба.

Первым в новой для себя роли выступил бразильский тренер уфимской команды, первый легионер в истории ФК «Уфа» Виллиам де Оливейра. Он держался довольно уверенно в эфире, свободно ориентируясь в спортивной теме, но выдавал Виллиама небольшой акцент.

Напомним, Виллиам де Оливейра проходил учебу в Башкирском государственном педагогическом университете имени Акмуллы и довольно уверенно общается на русском языке.

СпортФутбол Башкортостан
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