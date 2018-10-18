Тренер «Уфы» Виллиам попробовал себя в роли ведущего спортивных новостей

Футбольный клуб «Уфа» и телеканал БСТ запустили совместную акцию, в которой футболисты и тренеры башкирской команды на несколько минут поменяют профессию и станут телеведущими новостей спорта, сообщает пресс-служба уфимского клуба.



Первым в новой для себя роли выступил бразильский тренер уфимской команды, первый легионер в истории ФК «Уфа» Виллиам де Оливейра. Он держался довольно уверенно в эфире, свободно ориентируясь в спортивной теме, но выдавал Виллиама небольшой акцент.

Напомним, Виллиам де Оливейра проходил учебу в Башкирском государственном педагогическом университете имени Акмуллы и довольно уверенно общается на русском языке.

