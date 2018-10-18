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«Яндекс.Такси» купит сервис по доставке наборов для приготовления блюд «Партия еды»

15:02, 18.10.2018
«Яндекс.Такси» купит сервис по доставке наборов для приготовления блюд «Партия еды»
Фото: pixabay.com

«Яндекс.Такси» покупает «Партию еды». Компания получит долю 83,3%, остальное она сможет выкупить в течение ближайших трех лет.

«Партия еды» занимается доставкой наборов продуктов для приготовления определенных блюд. Предполагается, что Яндекс с помощью новой компании сможет расширить свой фудтех-бизнес, сообщает пресс-служба компании.

Ранее сообщалось, что группа компаний «Русагро» приобретет права на покупку контрольного пакета акций компании Quartlink Holding Limited, владеющей холдингом «Солнечные продукты».

Бизнес
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