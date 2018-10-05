Группа компаний «Русагро» выкупит саратовский холдинг «Солнечные продукты»

Группа компаний «Русагро» сообщила о приобретении ROS AGRO PLC права на покупку контрольного пакета акций компании Quartlink Holding Limited, владеющей холдингом «Солнечные продукты».

В покупку войдут три масложировых комбината в Москве, Саратове, Новосибирске, производящие 500 тыс. тонн готовой продукции в год, а также три маслоэкстракционных завода в Аткарске, Армавире, Балаково общей мощностью 4 700 тонн маслосемян в сутки, элеваторы общей мощностью хранения зерновых 650 тыс. тонн и сельскохозяйственные земли в Саратовской области.

Слияние активов должно состояться в 2019 году, рассказали в пресс-службе «Русагро». Сумма сделки не называется.

Напомним, ранее Минэкономразвития предложило не раскрывать данные о сделках крупных предприятий.