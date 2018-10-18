Главой Ижевска избран Олег Бекмеметьев
Олег Бекмеметьев избран главой Ижевска. На внеочередной сессии городской думы его кандидатуру поддержали 37 из 38 присутствовавших депутатов. До настоящего времени он занимает должность главы Глазова.
Его соперник, замглавы администрации Сарапула по социальным вопросам Виктор Шестаков, получил 1 голос. Избрание проводилось в форме тайного голосования.
При этом еще в прениях перед голосованием все четыре фракции — «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Патриоты России» — высказали поддержку Олегу Бекмеметьеву.
Напомним, двоих кандидатов на пост мэра Ижевска отобрала конкурсная комиссия. Всего на конкурс заявки подал 21 человек, однако трое отказались от участия, двое без объяснения причин не явились. Бекмеметьев получил 592 балла, Шестаков — 535.
В августе депутатам не удалось избрать мэра города — ни один из тогдашних кандидатов не получил необходимого количества голосов.
Справка
Бекмеметьев Олег Николаевич
Родился 3 марта 1968 года. Образование высшее. Окончил Ижевский механический институт, специальность — импульсные тепловые машины, Всероссийскую академию внешней торговли Министерства торговли РФ, специальность — мировая экономика.
1993 — 1995 г. — инженер-технолог, руководитель группы внешней торговли отдела маркетинга и внешней торговли, цех № 01, ПО ЧМЗ, г.Глазов.
1995 — 2000 гг. — начальник бюро внешней торговли ОМиВТ, заместитель начальника отдела сбыта по внешней торговле, начальник отдела закупок, цех № 01, АО ЧМЗ, г.Глазов.
2000 — 2007 гг. — заместитель директора по экономике и финансам, ОАО ЧМЗ, г.Глазов.
2007 — 2012 гг. — заместитель генерального директора — директор по экономике и финансам, ОАО ЧМЗ, г.Глазов.
2012 — 2015 гг. — заместитель генерального директора по развитию обеспечивающей инфраструктуры и внешним связям, АО ЧМЗ, г.Глазов.
2015 г. — по н.в. — Глава города Глазова
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