Главой Ижевска избран Олег Бекмеметьев

Олег Бекмеметьев избран главой Ижевска. На внеочередной сессии городской думы его кандидатуру поддержали 37 из 38 присутствовавших депутатов. До настоящего времени он занимает должность главы Глазова.

Его соперник, замглавы администрации Сарапула по социальным вопросам Виктор Шестаков, получил 1 голос. Избрание проводилось в форме тайного голосования.

При этом еще в прениях перед голосованием все четыре фракции — «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Патриоты России» — высказали поддержку Олегу Бекмеметьеву.



Напомним, двоих кандидатов на пост мэра Ижевска отобрала конкурсная комиссия. Всего на конкурс заявки подал 21 человек, однако трое отказались от участия, двое без объяснения причин не явились. Бекмеметьев получил 592 балла, Шестаков — 535.

В августе депутатам не удалось избрать мэра города — ни один из тогдашних кандидатов не получил необходимого количества голосов.