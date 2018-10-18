В Перми осудят двух мужчин, избивших бейсбольными битами байкера на дороге

Следком закончил расследование уголовного дела по факту избиения мотоциклиста на улице в Перми.

По данным ведомства, в июле прошлого года 23-летний водитель автомобиля «Кадиллак» при выезде из торгового центра, не включив поворотный свет, создал аварийную ситуацию для водителя мотоцикла «Урал», двигавшегося с девушкой-пассажиркой по проезжей части.

В результате между байкером и водителем иномарки произошел конфликт. Злоумышленник на машине догнал мотоцикл. Во время красного сигнала светофора, достав вместе с пассажиром бейсбольные биты, они избили пермяка и его спутницу на улице. После чего преступники скрылись.

Позже причастные к инциденту были установлены. В отношении 23-летнего водителя автомобиля судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, его соучастник находится под подпиской о выезде.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, рассказали в региональном главке МВД.

Напомним, ранее суд арестовал на месяц подозреваемого в избиении подростка-инвалида в Казани.