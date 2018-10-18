Лондонский суд заморозил активы Дерипаски на 245 млн долларов из-за спора с экс-главой ВЭБа

Российский миллиардер Олег Дерипаска предоставил Высокому суду Лондона акции своих компаний стоимостью $245 млн в залог.

Таким образом бизнесмен гарантировал оплату судебных издержек и материальных претензий в случае проигрыша по делу «Трехгорной мануфактуры». При этом не указано акции каких именно компаний предоставил Дерипаска суду, пишут «Ведомости».

Отмечается, что Дерипаска разбирается в суде с бывшим председателем «Внешэкономбанка» Владимиром Чернухиным и его гражданской женой Лолитой Данилиной из-за «Трехгорной мануфактуры» в Москве, где сейчас расположены офисы, рестораны, магазины и др.

В конце 2017 года суд признал Чернухина совладельцем компании «Трехгорная мануфактура» и обязал Дерипаску выплатить ему $95,2 млн. Однако последний обжаловал решение.

Ранее СМИ сообщили, что Вашингтон заморозил американские активы бизнесмена Олега Дерипаски. Речь идет об особняках бизнесмена в Нью-Йорке.