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США заморозили американские активы Дерипаски — СМИ

09:39, 08.10.2018
США заморозили американские активы Дерипаски — СМИ
Фото: commons.wikimedia.org / ZajicZ

Вашингтон заморозил американские активы бизнесмена Олега Дерипаски. Речь идет об особняках бизнесмена в Нью-Йорке.

Представители ведомства ведут с бизнесменом переговоры об отказе от операций с активами в Европе, чтобы не поставить их под угрозу введения санкций, пишет New York Post.

Отмечается, что Дерипаска приобрел недвижимость в Нью-Йорке за $42,5 млн в 2008 году. Представители бизнесмена от комментариев отказались.

Ранее Минстрой России по предложению «Русала» разрешил использовать алюминиевую электропроводку при строительстве жилья и общественных зданий.

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