США заморозили американские активы Дерипаски — СМИ

Вашингтон заморозил американские активы бизнесмена Олега Дерипаски. Речь идет об особняках бизнесмена в Нью-Йорке.

Представители ведомства ведут с бизнесменом переговоры об отказе от операций с активами в Европе, чтобы не поставить их под угрозу введения санкций, пишет New York Post.



Отмечается, что Дерипаска приобрел недвижимость в Нью-Йорке за $42,5 млн в 2008 году. Представители бизнесмена от комментариев отказались.

Ранее Минстрой России по предложению «Русала» разрешил использовать алюминиевую электропроводку при строительстве жилья и общественных зданий.