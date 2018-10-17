На Павла Мамаева могут завести еще одно дело

Фото: Илья Питалев, РИА Новости

На футболиста Павла Мамаева и его семью могут завести еще одно дело. Об этом сообщил чемпион мира по кикбоксингу Александр Липовой. Мать его ребенка, жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева — Алана — лишила его отцовства.

— Ситуация очень неприятная для меня. Просто шок. Пришел сегодня в ЗАГС, а там прочерк в отцовстве. Понимаю, что хотели фамилию изменить, но зачем отцовства лишать? Отцовства лишают, если папа невменяемый или добровольно отказывается.

Редко приезжал, признаю. Но они сами такие условия создали. То морозились, то телефоны не брали. Потом Алана сказала: «Кто ищет, тот всегда найдет». Не хочется, честно говоря, эту история ворошить.

Если бы сам Мамаев позвонил и сказал: «Не надо больше денег», я бы перестал переводить средства. Сам для сына откладываю. Надеюсь, Алекс вырастет, будет с моей фамилией ходить и прославлять ее.

— Теперь у Мамаева, помимо его уголовного дела, появилось еще одно?

— Да, конечно. По всей строгости закона буду спрашивать с него и со свидетелей, которые дали ложные показания. Просто так это не оставлю, — сказал Липовой.

Напомним, что два футболиста — Александр Кокорин и Павел Мамаев — 8 октября напали на главу департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака, а так же на водителя журналистки Ольги Ушаковой — Виталия Соловчука.

11 октября футболисты были задержаны и отправлены в СИЗО на 2 месяца. В прошлую пятницу они были доставлены в карантинные камеры московского СИЗО «Бутырка».