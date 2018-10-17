Путин и президент Египта подписали договор о стратегическом партнерстве

Президент России Владимир Путин и египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси в Сочи подписали договор о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве.

Также лидеры двух стран подписали договор о проведении консультаций, передает RNS.

Кроме того, Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси обсудили возобновление чартерных авиаперевозок между странами.

«Будем стремиться к тому, чтобы в ближайшее время возобновить чартерные перевозки», — заявил президент России по итогам переговоров.



Напомним, что в начале января президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении авиасообщения с Египтом. 11 апреля впервые с ноября 2015 года самолет из России вылетел в Египет.