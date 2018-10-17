Число погибших при теракте в Керчи увеличилось до 18

Число погибших в результате взрыва в керченском колледже увеличилось до 18.

«Погибших 18 человек, раненых более 40», — заявил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире «России 24».

Ранее Аксенов сообщил, что подозреваемый во взрыве в колледже покончил с собой. По данным СКР, им оказался 18-летний студент 4-го курса Владислав Росляков.

Сегодня в политехническом колледже Керчи произошел взрыв. Первоначально сообщалось о 10 погибших и около 50 раненых. Позднее число погибших увеличилось до 13. В СКР назвали случившееся терактом. По свидетельствам очевидцев, в здании также раздавались выстрелы.