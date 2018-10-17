В Керчи при взрыве газа в колледже погибли 10 человек и 50 пострадали — СМИ

По меньшей мере десять человек погибли, еще 50 пострадали в результате взрыва в политехническом колледже Керчи.

По предварительной информации, в учебном заведении произошел взрыв газа. На место ЧП выехали пять бригад скорой помощи, передает «Крыминформ» со ссылкой на Крымский республиканский центр медицины катастроф.

В пресс-службе ГУП РК «Крымгазсети» изданию сообщили, что колледж не был газифицирован. Представители предприятия допустили, что у учебного заведения могли быть свои запасы газа в баллонах.



Ранее взрыв газа произошел в Кармаскалинском районе Башкирии. В результате ЧП два человека погибли, еще двое пострадали.