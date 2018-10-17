Дедолларизация экономики России может быть замедлена — экономисты

Реализация плана правительства РФ по дедолларизации экономики может быть существенно замедлена.

Как пишет портал news.ru со ссылкой на экспертов, основными факторами торможения станут инфляция в России и снижение доверия к банковской системе. Стоит отметить, что в следующем году, по прогнозу Центробанка, инфляция ускорится до 5—5,5%. Причина не только в грядущем повышении НДС до 20%, но и в замедлении экономического развития страны.

Также рост промпроизводства в сентябре снизился до минимальных темпов с начала года — до 2,1% в годовом выражении, следует из данных Росстата. Динамика импорта товаров оказалась отрицательной и составила минус 3,5% за предыдущие два месяца. Последний раз похожий спад импорта и инвестиций наблюдался в 2012 году, сообщают экономисты.

Напомним, ранее стало известно, что Кабмин засекретил план дедолларизации экономики.