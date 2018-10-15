Кабмин засекретил план дедолларизации экономики

План правительства по дедолларизации российской экономики находится под грифом «Для служебного пользования». Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.

«Все меры, которые можно было озвучить, были озвучены»,— приводит «Коммерсантъ» слова Моисеева.

Отмечается, что план представят премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву после того, как Минфин, Минэкомики и ЦБ устранят разногласия по поводу него.

«У нас разногласия технические есть между ведомствами сейчас. Мы быстро-быстро их дошлифуем»,— отметил Моисеев.

Ранее сообщилось, что правительство РФ готовит план по дедолларизации экономики. Однако власти не планируют вводить запрет на долларовые расчеты, но проработает пути снижения зависимости экономики страны от валюты США.

Министр финансов РФ Антон Силуанов отметил, что дедолларизация российской экономики не коснется россиян. По его словам, у правительства нет и не было планов переводить долларовые счета граждан в рублевые.