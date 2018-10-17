В Керченском колледже произошел взрыв неустановленного устройства — НАК

Национальный террористический комитет (НАК) России сообщил о подрыве в Керченском колледже неустановленного устройства.

«В Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства», — приводит сообщение НАК RNS.



В комитете также добавили, что на место происшествия прибыли силы и средства подразделений ФСБ, МВД, Росгвардии и МЧС. Люди, находящиеся в здании колледжа, были эвакуированы. Прилегающая к объекту территория оцеплена правоохранительными органами.

Ранее сообщалось, что в политехническом колледже Керчи произошел взрыв газа. Однако в пресс-службе ГУП РК «Крымгазсети» изданию сообщили, что колледж не был газифицирован. В результате инцидента, по данным СМИ, погибли десять человек, еще 50 пострадали.