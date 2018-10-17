Госдума РФ поддержала отмену обязанности возить с собой бумажный полис ОСАГО

Госдума в первом чтении приняла поправки в законодательство об ОСАГО, которые приравнивают статус бумажного полиса к электронному.

Документ предполагает введение единого подхода к заключению договора ОСАГО на бумажном носителе и в виде электронного документа.



Автовладелец может не иметь при себе ни распечатки электронного полиса ОСАГО, ни бумажного полиса на бланке строгой отчетности. Сотрудник ГИБДД сможет проверить наличие ОСАГО другим способом, в том числе с мобильного устройства или через обращение к информационной базе данных, передает ТАСС.



При этом в случае желания автовладельца страховая компания может предоставить ему полис на бланке.

Ранее сообщалось, что в случае одобрения поправок Минфина РФ стоимость ОСАГО будет колебаться на 40% выше и ниже базового тарифа. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой повлиять на ситуацию.