Путина попросили приостановить реформу ОСАГО
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой вмешаться в вопрос проведения реформы ОСАГО с целью увеличения тарифов автострахования.
«Поскольку повышение тарифов целиком относится к компетенции Банка России и не требует согласований в федеральных органах власти, только Вы, глубокоуважаемый Владимир Владимирович, сможете приостановить все реформы, так или иначе связанные с повышением тарифов ОСАГО», — передает ТАСС со ссылкой на письмо Лысакова.
Лысаков также попросил Путина дать поручение Счетной палате проверить обоснованность изменений, предлагаемых Минфином, ЦБ и Российским союзом автостраховщиков.
Ранее СМИ сообщили, что ОСАГО подорожает сильнее, чем ожидалось.ОбществоВласть
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