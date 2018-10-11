Путина попросили приостановить реформу ОСАГО

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой вмешаться в вопрос проведения реформы ОСАГО с целью увеличения тарифов автострахования.



«Поскольку повышение тарифов целиком относится к компетенции Банка России и не требует согласований в федеральных органах власти, только Вы, глубокоуважаемый Владимир Владимирович, сможете приостановить все реформы, так или иначе связанные с повышением тарифов ОСАГО», — передает ТАСС со ссылкой на письмо Лысакова.

Лысаков также попросил Путина дать поручение Счетной палате проверить обоснованность изменений, предлагаемых Минфином, ЦБ и Российским союзом автостраховщиков.

Ранее СМИ сообщили, что ОСАГО подорожает сильнее, чем ожидалось.