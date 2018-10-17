Роспотребнадзор обнаружил в детских садах Башкирии 62 кг просроченных продуктов

Специалисты республиканского Роспотребнадзора в 2017—2018 учебном году обнаружили 62 кг испорченных продуктов в детских садах Башкирии.

Всего было проверено 65 компаний, заключивших договора на питание с дошкольными образовательными организациями, 139 дошкольных образовательных организаций, осуществляющих питание самостоятельно, а также 60 поставщиков продуктов и продовольствия.

В итоге было забраковано и утилизировано 62 кг продовольственного сырья с признаками порчи — истечением срока годности и фальсификацией. Решениями районных судов приостановлена деятельность семи пищеблоков — доготовочных, работающих на продовольственном сырье. Пищеблоки переведены на работу с полуфабрикатами и мытыми овощами, добавили в ведомстве.

Напомним, ранее в оренбургском «Перекрестке» обнаружили 23 кг просроченных продуктов.