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В оренбургском «Перекрестке» обнаружили 23 кг просроченных продуктов

09:35, 09.08.2018
В оренбургском «Перекрестке» обнаружили 23 кг просроченных продуктов
Фото: «Реальное время» / Максим Платонов

Сотрудники Россельхознадзора обнаружили в магазинах сети «Перекресток» 23 кг некачественной и опасной мясной, рыбной и молочной продукции.

Проверка проходила в трех магазинах. Продукты продавали с истекшим сроком годности, с нарушениями целостности упаковки, с неуказанными либо нечитаемыми сроками годности и датой выработки, рассказали в ведомстве.

В соответствии с выданным постановлением все некачественные товары были уничтожены владельцем. За нарушения три должностных лица торговой сети были оштрафованы на 30 тысяч рублей.

Напомним, в Татарстане и еще 5 регионах России обнаружили свинину с вирусом африканской чумы.

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