Половина россиян считают виновниками драки в Москве Кокорина и Мамаева — ВЦИОМ

86% россиян слышали о драке с участием полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина, 55% из них считают виновными именно футболистов. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

«По мнению 48% респондентов, в произошедшей драке виноваты футболисты — Мамаев и Кокорин (55% среди тех, кто знает об инциденте). При этом четверть (24%) опрошенных считают, что все участники драки виноваты в равной степени. Еще 3% полагают, что этого инцидента вовсе не было, а футболистов хотят оболгать», — говорится в сообщении ВЦИОМ.

23% россиян выразили мнение, что Кокорин и Мамаев должны понести наказание, предусмотренное законом, еще 13% полагают, что футболистов следует наказать, но конкретных мер не называют.

Напомним, что два футболиста — Александр Кокорин и Павел Мамаев — 8 октября напали на главу департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака, а так же на водителя журналистки Ольги Ушаковой — Виталия Соловчука.

11 октября футболисты были задержаны и отправлены в СИЗО на два месяца. В прошлую пятницу они были доставлены в карантинные камеры московского СИЗО «Бутырка».