Аэропорт «Уфа» в этом году обслужил 2,4 млн человек

По итогам третьего квартала этого года Международный аэропорт «Уфа» обслужил 2,49 млн человек, что на 17% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За год пассажиропоток на международных авиалиниях вырос на 30%. Положительная динамика достигнута благодаря таким направлениям, как Анталия, Дубай, Пхукет, Даламан и Стамбул. Кроме того, по сравнению с итогами прошлого года пассажиропоток на внутренних авиалиниях увеличился на 13%. Наибольшую положительную динамику среди внутрироссийских направлений показали рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Анапу, Сургут.

«Текущая задача — сохранить качество обслуживания пассажиров и обеспечить высокий уровень безопасности и регулярности полетов в условиях начала осенне-зимней навигации, а также завершить год с высоким финансовым результатом», — отметил генеральный директор Международного аэропорта «Уфа» Александр Андреев.

Напомним, в рамках проекта «Великие имена России» 45 российских аэропортов будут названы в честь выдающихся людей страны. По мнению министра культуры РФ, эти названия будут способствовать «популяризации нашей культуры».