Игорь Левитин: платная трасса от Москвы до Казани пройдет южнее М-7

Новый автобан, который свяжет Москву и Казань, пройдет южнее существующей трассы М-7 «Москва — Уфа», сообщил сегодня на открытии участка дороги из Казани до Набережных Челнов помощник президента РФ Игорь Левитин.



— Это будет с нуля построенная дорога, которая будет идти южнее М-7. Она будет строиться на новых технологиях и пойдет по территориям, не охваченным дорогой М-7. Это будет новый выход из Москвы до Казани, мы рады, что это проект попал в перечень инфраструктурных проектов, которые согласовал президент, — сказал Игорь Левитин.



Ранее сообщалось, что строительство трассы завершится в 2024 году.

По данным Минтранса РФ, скоростная платная автотрасса от Москвы до Казани будет стоить 540—550 млрд рублей, из которых не менее 30% составят частные инвестиции.