Платная трасса Москва — Казань будет стоить около 550 млрд рублей — Минтранс

Скоростная платная автотрасса от Москвы до Казани будет стоить 540—550 миллиардов рублей. При этом начинать проект в активной фазе нужно уже с декабря.



«Если говорить только об этом отрезке и не говорить об обходе города Тольятти, который имеет самостоятельное транспортное значение, то стоимость проекта дороги Москва — Казань — порядка 540—550 миллиардов рублей, из которых не менее 30% составят частные инвестиции», — цитирует «РИА Новости» первого замглавы Минтранса РФ Иннокентия Алафинова.

Отмечается, что у России уже есть опыт реализации подобных проектов. Госкомпания «Автодор» заканчивает строительство дороги Москва — Санкт-Петербург.

«Протяженность приблизительно одинаковая, стоимостные параметры тоже понятны, объемы вложений понятны, опыт есть. Сомнений в возможности реализации этого проекта, при условии, если начнем очень оперативно, уже буквально с конца декабря в активной фазе, уже не возникает», — добавил он.

Ранее сообщалось, что строительство трассы завершится в 2024 году.