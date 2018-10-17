Минниханов: «Мы сегодня даже лучше выглядим, чем какие-то европейские дороги»

Сегодня в Татарстане торжественно открылся заключительный участок автодороги М-7 с 856 до 888 км, соединяющий Казань и Набережные Челны. На открытии присутствовали бывший министр транспорта России — помощник президента РФ Игорь Левитин и президент Татарстана Рустам Минниханов.



— Это была мечта. Дорога очень сложная. Благодаря серьезным финансовым вложениям, поддержке правительства РФ, федерального агентства, Министерства транспорта РФ сегодня дорога позволяет безопасно перемещаться. Эта федеральная трасса соединяет две крупных промышленных агломерации — казанскую и челнинскую. И главное — мы всегда завидовали, когда ездили в Америку и Европу, какие должны быть дороги. Мы сегодня даже лучше выглядим, чем какие-то европейские дороги, — сказал Рустам Минниханов.

Отметим, что после открытия участка дорога из Казани до Набережных Челнов полностью станет четырехполосной, встречные потоки разделены металлическим барьером.

Всего работы велись в течение 4 лет, построено 31 км полотна, установлено 2 тыс. сигнальных столбиков, 500 дорожных знаков и 5 км линий электроосвещения. Пропускная способность дороги после реконструкции повысится с 18 тыс. до 40 тыс. автомобилей в сутки.