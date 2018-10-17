Скончался пожилой пациент, над которым издевались в больнице Магнитогорска

Фото: скриншот видео

Пожилой пациент, над которым издевались работники психоневрологической больницы №5 Магнитогорска, скончался после выписки из медучреждения.

«Проверка начата, представители Минздрава региона выехали в Магнитогорск. Мужчина действительно скончался дома спустя некоторое время после выписки», — сказала пресс-секретарь Минздрава региона Мария Хворостова.

Она уточнила, что мужчину выписали из больницы в июле, умер он в сентябре. Как передает «РИА Новости», пациент имел хронические заболевания, связанные не только с психоневрологическим профилем.

Ранее Следственный комитет Челябинской области начал проверку сообщений об издевательствах санитаров над пожилым пациентом областной психоневрологической больницы №5 в Магнитогорске.

Внимание правоохранительных органов привлекло видео и информация в региональных СМИ об издевательстве санитаров над мужчиной. На кадрах видно, как медицинский сотрудник бросает в пациента больницы, пожилого мужчину, тапок и пинает его.