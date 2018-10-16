Следком проверит больницу в Магнитогорске из-за видео с издевательствами над пациентом

Фото: скриншот видео

Следственный комитет Челябинской области начал проверку информации об издевательствах санитаров над пациентом областной психоневрологической больницы №5 в Магнитогорске.

— 16 октября текущего года в региональных СМИ была размещена информация и видео об издевательстве санитаров над пожилым пациентом психоневрологической больницы №5 города Магнитогорска. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка, — сообщил старший помощник руководителя регионального управления СК Владимир Шишков.

— Будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение. Проведение проверки взято на контроль руководством следственного управления, — цитирует Шишкова 74Ru.



Напомним, летом этого года в кировской областной клинической психиатрической больнице им. В.М. Бехтерева пациенты разбили окно, ранили санитара и сбежали из учреждения.