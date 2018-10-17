Почти половина населения земного шара живет менее чем на $5,5 в день — Всемирный банк

Почти половина населения земного шара, или 3,4 млрд человек, живет менее чем на $5,50 в день. Об этом говорится, в докладе Всемирного банка (ВБ) «Бедность и всеобщее процветание, совместное решение проблем ликвидации нищеты».

Согласно документу, крайняя нищета «определяется как существование менее чем на $1,90 в день». Проживание на менее $3,20 является показателем черты бедности в странах с уровнем дохода ниже среднего, а показатель в $5,50 в день отражает стандарты в странах с уровнем дохода выше среднего, пишет ТАСС.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что в России за чертой бедности живут свыше 19 млн человек. По его словам, существующий уровень бедности иметь «позорно» при нынешнем уровне доходов ВВП на душу населения.

При этом сообщалось, что официальная статистика по бедности занижается в стране в два раза из-за устаревшей системы подсчета.