Россияне пожертвовали 200 млн долларов на монастыри на Афоне — СМИ

Россияне пожертвовали монастырям на греческом Афоне более $200 млн с 2005 года. В числе жертвователей — бизнесмены Аркадий Ротенберг и Иван Саввиди, бывший глава РЖД Владимир Якунин и другие.



Больше всего пожертвований получил основанный в XI веке Пантелеимонов монастырь, сообщает русская служба BBC со ссылкой на источники, близкие к руководству патриархии, в Госдуме и на неназванного «православного предпринимателя».

Отмечается, что на деньги российских благотворителей ремонтируются монастыри и дороги, строятся храмы, покупаются грузовики.

Кроме того, Русское афонское общество на протяжении 4 лет, с 2006 по 2010 год, заключило 27 соглашений о помощи в виде пожертвований с 13 православными монастырями Афона.

Напомним, после прекращения отношений с Константинопольским патриархатом верующим Русской православной церкви запретили молиться в храмах Греции и Турции.



Ранее сообщалось, что накануне запрета молиться на Афон поехало руководство партии «Единая Россия».