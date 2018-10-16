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РПЦ запретила верующим молиться в храмах Константинопольской патриархии

12:50, 16.10.2018
РПЦ запретила верующим молиться в храмах Константинопольской патриархии
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Верующим Русской православной церкви запретили молиться в храмах Греции и Турции после разрыва отношений с Константинополем. Такое заявление сделал секретарь Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук.

В случае нарушения запрета, отметил он, прихожане должны будут покаяться в этом грехе на исповеди. Для священнослужителей предусмотрены наказания: самые тяжкие из них — лишение сана и отлучение от Церкви, передает «Новый день».

Накануне стало известно, что РПЦ приняла решение о полном прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.

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