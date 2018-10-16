Руководство единороссов уехало молиться на Афон накануне запрета РПЦ

Секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак и его заместитель, депутат Госдумы Евгений Ревенко на неделю уехали молиться на Афон.



Накануне Русская православная церковь (РПЦ) уведомила своих прихожан, что они не смогут молиться и причащаться в храмах на горе Афон из-за разрыва отношений между Московским и Константинопольским патриархатами.

«Афон является канонической территорией Константинопольского патриархата со всеми вытекающими отсюда последствиями», — заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла Александр Волков.



Отмечается, что Турчак уехал еще до объявления РПЦ о разрыве отношений с Константинополем, пишет «Дождь». В воскресенье, 14 октября, в его Instagram была опубликована фотография с Афона. Сенатор каждый год ездит на Афон, и сейчас праздник (православные отмечают Покров Пресвятой Богородицы, — прим. ред.).

Ранее благотворительная христианская организация «Русское афонское общество» попросила у патриарха Кирилла объяснить, как им вести религиозную деятельность в храмах Афона.



Напомним, после прекращения отношений с Константинопольским патриархатом верующим Русской православной церкви запретили молиться в храмах Греции и Турции.