Медведев прокатился на беспилотном такси, которое запустили в Иннополисе

Глава «Яндекса» Аркадий Волож прокатил премьер-министра России Дмитрия Медведева на беспилотном автомобиле, который ранее запустили в качестве такcи в Иннополисе.

Поездка Медведева и Воложа прошла в Сколково, пишет «Интерфакс». Они заняли задние пассажирские сиденья, на переднее пассажирское место сел инженер «Яндекса».

Отмечается, что «Яндекс» и «Сколково» заключили соглашение, в рамках которого на территории инновационного центра будет запущено беспилотное такси.

Напомним, в августе этого года «Яндекс» и правительство Татарстана подписали соглашение о развитии в республике беспилотного транспорта. Согласно документу, в Иннополисе создадут тестовую зону для передвижения автомобиля.

Таким образом, Иннполис стал первым в Европе городом, где жители могут воспользоваться беспилотником для ежедневных поездок. А первым пассажиром автобеспилотника стал президент РТ Рустам Минниханов.