В Казани главы Следкома и Минздрава проведут совместный прием граждан

7 ноября в Казани, в здании Следкома по РТ, намечен совместный прием граждан главным следователем Татарстана Павлом Николаевым и главой Минздрава республики Маратом Садыковым.

Встреча будет посвящена вопросам качества оказания медицинской помощи, ее доступности и расследованию преступлений в указанной сфере. Также граждане могут обратиться по преступлениям, совершенным в отношении несовершеннолетних, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Следкома по РТ.

Запись на совместный прием будет осуществляться до 29 октября 2018 года включительно по телефону (843) 221-74-14.

Прием состоится с 9 до 12 часов в здании управления (г. Казань, ул. Большая Красная, д. 39).

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