Путин продлил полномочия Илдуса Нафикова на посту прокурора Татарстана
Прокурор Татарстана Илдус Нафиков продолжит работу на этом посту до 2023 года. Соответствующее распоряжение об этом сегодня подписал президент России Владимир Путин, продлив полномочия Нафикова еще на 5 лет.
На тот же срок продлен срок службы прокуроров Московской, Липецкой и Владимирской областей.
Справка
Нафиков Илдус Саидович
- Родился 12 июня 1960 года в с. Кузнечиха Куйбышевского района ТАССР.
- Окончил Казанский государственный университет, юридический факультет по специальности «Правоведение» (1983 г.).
- В 1977—1978 гг. — слесарь Куйбышевского АТП.
- В 1983—1986 гг. — старший помощник прокурора Комсомольского района города Брежнева.
- В 1986—1988 гг. — старший следователь прокуратуры города Брежнева.
- В 1988—1990 гг. — инструктор идеологического отдела Набережночелнинского горкома КПСС.
- В 1990—1995 гг. — заместитель прокурора города Набережные Челны.
- В 1995—1996 гг. — первый заместитель прокурора города Набережные Челны.
- В 1996—2000 гг. — прокурор города Нижнекамска.
- В 2000—2007 гг. — прокурор города Набережные Челны.
- В 2007 — 2013 гг. — прокурор города Казани.
- С сентября 2013 г. — прокурор Республики Татарстан.
- Государственный советник юстиции 2-го класса. Почетный работник прокуратуры РФ. Заслуженный юрист Республики Татарстан. Кандидат юридических наук. Владеет английским языком.
- Награжден орденом Почета (2018), Почетной грамотой Генерального прокурора РФ, знаком отличия «За верность закону I степени», нагрудным знаком «За безупречную службу», медалью «290 лет прокуратуре России», медалью «В память 1000-летия Казани», наградным оружием ГП РФ, Почетной грамотой министра внутренних дел РФ, двумя ведомственными медалями МВД РФ, ведомственной медалью ФСКН РФ.
- Автор около десятка научных статей по проблемам предупреждения преступности, противодействия экстремизму и другим вопросам.
- Женат, воспитывает сына и дочь.
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