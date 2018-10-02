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Путин продлил полномочия Илдуса Нафикова на посту прокурора Татарстана

22:00, 02.10.2018 1
Путин продлил полномочия Илдуса Нафикова на посту прокурора Татарстана
Фото: Реальное время

Прокурор Татарстана Илдус Нафиков продолжит работу на этом посту до 2023 года. Соответствующее распоряжение об этом сегодня подписал президент России Владимир Путин, продлив полномочия Нафикова еще на 5 лет.

На тот же срок продлен срок службы прокуроров Московской, Липецкой и Владимирской областей.

Справка

Нафиков Илдус Саидович

  • Родился 12 июня 1960 года в с. Кузнечиха Куйбышевского района ТАССР.
  • Окончил Казанский государственный университет, юридический факультет по специальности «Правоведение» (1983 г.).
  • В 1977—1978 гг. — слесарь Куйбышевского АТП.
  • В 1983—1986 гг. — старший помощник прокурора Комсомольского района города Брежнева.
  • В 1986—1988 гг. — старший следователь прокуратуры города Брежнева.
  • В 1988—1990 гг. — инструктор идеологического отдела Набережночелнинского горкома КПСС.
  • В 1990—1995 гг. — заместитель прокурора города Набережные Челны.
  • В 1995—1996 гг. — первый заместитель прокурора города Набережные Челны.
  • В 1996—2000 гг. — прокурор города Нижнекамска.
  • В 2000—2007 гг. — прокурор города Набережные Челны.
  • В 2007 — 2013 гг. — прокурор города Казани.
  • С сентября 2013 г. — прокурор Республики Татарстан.
  • Государственный советник юстиции 2-го класса. Почетный работник прокуратуры РФ. Заслуженный юрист Республики Татарстан. Кандидат юридических наук. Владеет английским языком.
  • Награжден орденом Почета (2018), Почетной грамотой Генерального прокурора РФ, знаком отличия «За верность закону I степени», нагрудным знаком «За безупречную службу», медалью «290 лет прокуратуре России», медалью «В память 1000-летия Казани», наградным оружием ГП РФ, Почетной грамотой министра внутренних дел РФ, двумя ведомственными медалями МВД РФ, ведомственной медалью ФСКН РФ.
  • Автор около десятка научных статей по проблемам предупреждения преступности, противодействия экстремизму и другим вопросам.
  • Женат, воспитывает сына и дочь.

ОбществоВласть Татарстан
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