Путин продлил полномочия Илдуса Нафикова на посту прокурора Татарстана

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Прокурор Татарстана Илдус Нафиков продолжит работу на этом посту до 2023 года. Соответствующее распоряжение об этом сегодня подписал президент России Владимир Путин, продлив полномочия Нафикова еще на 5 лет.

На тот же срок продлен срок службы прокуроров Московской, Липецкой и Владимирской областей.